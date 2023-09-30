«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس اليوم: انخفاض الحرارة.. والقاهرة تسجل 35 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بأمس وأول أمس، الذين شهدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية خلال فترات النهار وفترة الظهيرة، موضحة أن طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

الطقس سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «الأولى»، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترة النهار وخصوصا فترات الظهيرة، ولكن فور غياب أشعة الشمس ومع الدخول في فترات الليل، يكون هناك انخفاض ملحوظ وملموس بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، وتكون الأجواء لطيفة تماما معظم محافظات الجمهورية.

الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية

وأشارت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال فترات الاستقرار بالأحوال الجوية هي الشبورة المائية، حيث نشهد تكونا للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، وبعض الطرق تنخفض فيها الرؤية لـ1000 متر ببعض الأماكن وتؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.