شبورة وأمطار.. 7 تحذيرات من الأرصاد عن طقس السبت أول أيام الدراسة

تشهد محافظات الجمهورية المختلفة غدًا السبت أول أيام الدراسة موجة من التقلبات الجوية المختلفة، أبرزها انتشار الشبورة على عدد من الطرق السريعة والصحراوية، إلى جانب تساقط الأمطار على عدة مناطق مختلفة.

أماكن الشبورة الكثيفة على طرق المحافظات

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة كثيفة على طرق المناطق السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والصحراوية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

انتشار كثيف للشبورة

وتنتشر الشبورة بشكل كثيف في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد ودمياط والسويس وشمال وجنوب سيناء، ومناطق متفرقة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية مع تحذيرات من سقوط أمطار.

كما أعلنت الأرصاد عن تساقط الأمطار بنسبة 20% على عدد من المحافظات، على مناطق من أقصي السواحل الشمالية، بنسب كبيرة تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

7 تحذيرات للمواطنين في المحافظات بسبب الشبورة والأمطار

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من انتشار شبورة كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية والمحافظات والأمطار المتفاوتة شملت الآتي:.

1-تجنب السير على الطرق السريعة والصحراوية مع الشبورة الكثيفة إلاً للضرورة القصوى.

2- استخدام مصابيح الشبورة والتأكد من صلاحيتها قبل السفر على الطرق وتجنب التوقف.

3-السير بسرعات لا تتجاوز 60 كيلو في الساعة، وتقليل السرعة حال زيادة كثافة الشبورة على الطرق.

4-التأكد من عمل ماسحات الزجاج، بشكل طبيعي تحسبا لسقوط أي أمطار في المدن المصرية.

5- تقليل السرعات على الطرق السريعة والصحراوية حال سقوط أي أمطار.

6- تجنب الوقوف على الطرق أسفل الأشجار أو لافتات الإعلانات لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

7-مساعدة سيارات الإسعاف على الطرق السريعة حال وقوع أي طارئ بإفساح الطريق وعدم التجمع قبل مكان أي حادث لتقليل الزحام.

وتنطلق الدراسة غدا السبت في عدة محافظات، تتضمن سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، والدقهلية.