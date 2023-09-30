الأرصاد: الأسبوع المقبل أول إحساس بفصل الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع انطلاق الدراسة صباح اليوم السبت.

درجة الحرارة الكبرى في القاهرة 30 درجة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن درجة الحرارة ستنخفض الأيام المقبلة لتصل إلى 30 درجة مئوية على القاهرة خلال منتصف هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن غطاءً سحابيًا سيعمل على حجب أشعة الشمس، ليضفي إحساسًا بانخفاض حرارة الطقس.

تساقط الأمطار

وكشفت الأرصاد أيضًا، أنه يتوقع أن تتساقط الأمطار، نتيجة تكاثف السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية، ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.