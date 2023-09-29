الأرصاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة بالمحافظات خلال أسبوع.. وسقوط أمطار رعدية

انخفضت درجات الحرارة خلال الساعات القليلة الماضية في عدد من المحافظات بالتزامن مع اقتراب دخول شهر أكتوبر، وصلت إلى 21 درجة في بعض المدن بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على بعض المناطق.

انخفاض درجات الحرارة في المحافظات.. تصل إلى 21 درجة

وبحسب بيانات رسمية لهيئة فإن درجات الحرارة هذا الأسبوع تشهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بدرجات الحرارة الأسبوع الماضي وتصل إلى 21 درجة للصغرى في المحافظات الشمالية وشمال الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة في يوم الأحد أول انخفاض لها في محافظات شمال الصعيد، تصل فيها درجات الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، فيما تنخفض الثلاثاء في عدد من مناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضا لتسجل 58 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

أمطار تضرب المحافظات بدء من السبت.. تستمر للأربعاء

وتشهد معظم المحافظات والمدن المصرية سقوط أمطار بنسبة 20% على مدن محافظات السواحل الشمالية، ومدن القناة وسيناء ومناطق مختلفة من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء.

وتنتشر الأمطار غدا السبت أول أيام الدراسة في محافظات مطروح والإسكندرية بنسبة 20%، فيما تنتشر الأحد في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ومدن القناة كبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

تحذيرات للمواطنين من طقس الأسبوع

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من الأمطار المتفاوتة على الطرق السريعة والصحراوية، وطالبت المواطنين تجنب السير على الطرق السريعة والصحراوية مع الشبورة الكثيفة إلا للضرورة القصوى، والسير بسرعات لا تتجاوز 60 كيلو في الساعة، وتقليل السرعة حال زيادة كثافة الشبورة على الطرق.

كما طالبت المواطنين بضرورة تقليل السرعات على الطرق السريعة والصحراوية حال سقوط أي أمطار على مدار اليوم، وتجنب الوقوف على الطرق أسفل الأشجار أو لافتات الإعلانات لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.