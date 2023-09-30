الفيضانات تجتاح مدينة نيويورك وتهدد حياة المواطنين (فيديو)

اجتاحت الأمطار القياسية نظام الصرف الصحي في مدينة نيويورك أمس الجمعة، مما أدى إلى موجة من مياه الفيضانات التي تمر عبر الشوارع وإلى الطوابق السفلية والمدارس ومترو الأنفاق والمركبات في جميع أنحاء المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «سي إن إن».

انتشال الناس من السيارات

وارتفعت المياه بسرعة هائلة، مما فاجأ بعض الركاب أثناء مرورهم خلال ساعة الذروة صباح أمس، مما اضطر المستجيبون للقفز إلى خارج السيارات، كما انتشلوا الناس من السيارات التي تقطعت بهم السبل والطوابق السفلية، التي تمتلئ مثل أحواض الاستحمام.

وسقطت المزيد من الأمطار في يوم واحد في مطار «جون إف كينيدي» الدولي في نيويورك ما يقرب من 8 بوصات أكثر من أي مطار آخر منذ عام 1948، وتأخيرات سفر المسار، وتعرضت مطارات مدينة نيويورك لأمطار غزيرة وفيضانات.

Emergency in nyc pic.twitter.com/oNl1idC937 — EveryThing Plus ULTRA (@EveryTPlusULTRA) September 29, 2023

المجاميع الغزيرة هي أحد أعراض تغير المناخ

ويقول العلماء إن المجاميع الغزيرة هي أحد أعراض تغير المناخ، حيث يعمل الغلاف الجوي الأكثر دفئًا مثل الإسفنج الضخم، والقادر على جلب المزيد من بخار الماء ثم انتزاعه في طفرات شديدة يمكن أن تطغى بسهولة على الحماية القديمة من الفيضانات.

وقال روهيت أجاروالا، كبير مسؤولي المناخ في مدينة نيويورك، في مؤتمر صحفي صباح أمس: «بشكل عام، كما نعلم، فإن نمط الطقس المتغير هذا هو نتيجة لتغير المناخ، والحقيقة المحزنة هي أن مناخنا يتغير بشكل أسرع، ولحسن الحظ لدينا بنية تحتية تستطيع الاستجابة لها».

سقطت أمطار واسعة النطاق من 3 إلى 6 بوصات في جميع أنحاء مدينة نيويورك بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وكان من المقرر أن يسقط المزيد من الأمطار خلال المساء ثم يتناقص تدريجياً.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV — shaone (@shaonedon) September 29, 2023

أسوأ الفيضانات تضرب نيويورك

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون، حيث ضربت أسوأ الفيضانات، وحثت السكان على البقاء في منازلهم بسبب ظروف السفر الخطرة على نطاق واسع.

وقال هوشول «هذا طقس صعب للغاية ويهدد حياة المواطنين وأنا بحاجة إلى أن يستجيب جميع سكان نيويورك لهذا التحذير حتى نتمكن من الحفاظ على سلامتهم»، كما أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ لولايته أيضًا.

وأجرى رجال الإطفاء عمليات إنقاذ في ستة أقبية في مدينة نيويورك غمرتها السيول المائية، وفقًا لإدارة الإطفاء في مدينة نيويورك.

وامتدت مياه الفيضانات إلى 150 مدرسة من أصل 1400 مدرسة في مدينة نيويورك، وأيضًا إلى مترو الأنفاق والسكك الحديدية وتسببت في «اضطرابات كبيرة»، بما في ذلك تعليق الخدمة على 10 خطوط قطار في بروكلين وجميع خطوط قطار مترو نورث الثلاثة، وقال الحاكم هوشول إن المدينة تنشر حافلات إضافية للمساعدة في سد الفجوة الناجمة عن انقطاع القطارات.