الفيضانات تجتاح مدينة نيويورك وتهدد حياة المواطنين (فيديو)

اجتاحت الأمطار القياسية نظام الصرف الصحي في مدينة نيويورك أمس الجمعة، مما أدى إلى موجة من مياه الفيضانات التي تمر عبر الشوارع وإلى الطوابق السفلية والمدارس ومترو الأنفاق والمركبات في جميع أنحاء المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «سي إن إن».

وارتفعت المياه بسرعة هائلة، مما فاجأ بعض الركاب أثناء مرورهم خلال ساعة الذروة صباح أمس، مما اضطر المستجيبون للقفز إلى خارج السيارات، كما انتشلوا الناس من السيارات التي تقطعت بهم السبل والطوابق السفلية، التي تمتلئ مثل أحواض الاستحمام.

وسقطت المزيد من الأمطار في يوم واحد في مطار «جون إف كينيدي» الدولي في نيويورك ما يقرب من 8 بوصات أكثر من أي مطار آخر منذ عام 1948، وتأخيرات سفر المسار، وتعرضت مطارات مدينة نيويورك لأمطار غزيرة وفيضانات.

ويقول العلماء إن المجاميع الغزيرة هي أحد أعراض تغير المناخ، حيث يعمل الغلاف الجوي الأكثر دفئًا مثل الإسفنج الضخم، والقادر على جلب المزيد من بخار الماء ثم انتزاعه في طفرات شديدة يمكن أن تطغى بسهولة على الحماية القديمة من الفيضانات.

وقال روهيت أجاروالا، كبير مسؤولي المناخ في مدينة نيويورك، في مؤتمر صحفي صباح أمس: «بشكل عام، كما نعلم، فإن نمط الطقس المتغير هذا هو نتيجة لتغير المناخ، والحقيقة المحزنة هي أن مناخنا يتغير بشكل أسرع، ولحسن الحظ لدينا بنية تحتية تستطيع الاستجابة لها».

سقطت أمطار واسعة النطاق من 3 إلى 6 بوصات في جميع أنحاء مدينة نيويورك بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، وكان من المقرر أن يسقط المزيد من الأمطار خلال المساء ثم يتناقص تدريجياً.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV