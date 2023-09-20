انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 والمنعقدة في نيويورك، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته أنه يجب العمل على وقف الحروب وتحقيق الرفاهية لكل الشعوب؛ ليبدأ بعدها قادة العالم مناقشة تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار «إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي».

أبرز ملفات المطروحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ومن المتوقع أن تناقش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الـ78، عدة ملفات، وعلى رأسها كيفية إحلال السلام والأمن الدوليين في بؤر الصراع والحروب، بالإضافة إلى الوصول للتنسيق الفعال لجهود الإغاثة الإنسانية، وكيفية نزع السلاح وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية من الدول في العالم.

كما تناقش الاجتماعات طرق والضوابط اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي بجميع أنواعه ومظاهره، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية والدفع بالشراكات الدولية، وحماية حقوق الإنسان لا سيما الأطفال.

التنمية المستدامة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويناقش زعماء ورؤساء العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عددا من الملفات تتعلق بكيفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وإطلاق بداية حقبة جديدة من التقدم نحو تحقيق التنمية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خطة للوصول إلى التنمية المستهدفة.

وبدأت خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2015، ومن المتوقع أن يتم تحقيقها بحلول 2030، وبحسب موقع الأمم المتحدة فأن هذه الخطة هي وعد وليست ضمانة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تجعل تلك الخطط تواجه وعود خطر شديد.