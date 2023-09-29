نيويورك تايمز: غياب أدلة إدانة جو بايدن في أولى جلسات عزله بمجلس النواب

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن أولى جلسات تحقيقات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي يجريها الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، شهدت غياب الأدلة التي تستوجب توجيه تهم عزل الرئيس الأمريكي، ومناوشات إجرائية متعددة خسرتها تقريبا الأغلبية الجمهورية، وفي بعض الأحيان كان هناك ما يقرب من 12 مقعدا جمهوريا شاغرا.

الجلسة لم تشمل معلومات جديدة عن سلوك جو بايدن

وأضافت الصحيفة الأمريكية: «لم تشمل الجلسة معلومات جديدة عن سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أي دعم لاتهامات الجمهوريين بأنه دخل في صفقات تجارية فاسدة في الخارج».

من جهته قال النائب جيمى راسكين، عن ولاية ماريلاند الأمريكية، وهو أرفع عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بالمجلس، إنه لو كان لدى نواب الحزب الجمهوري دليلا دامغا أو حتى «مسدس ماء مقطر» لكانوا قدموه اليوم في الجلسة، لكن ليس لديهم أى شىء بشأن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

نيويورك تايمز: الأوراق نفت وجود أموال تم دفعها إلى الرئيس الأمريكي

وتابعت «نيويورك تايمز»: «يضع كبار نواب الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي نصب أعينهم تهم محتملة تستوجب العزل تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة ضد جو بايدن، ونشروا أكثر من 700 صفحة من تحقيق الضرائب السرى حول نجله هانتر بايدن».

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن نواب الحزب الجمهوري عانوا حتى الآن لربط أنشطة نجل الرئيس الأمريكي «هانتر» التجارية بوالده جزو بايدن، وعلى الرغم من مراجعة النواب أكثر من 12 الف صفحة من السجلات البنكية و2000 صفحة من التقارير المشتبه بها المتعلقة بالنشاط التجاري، إلا أن المواد التي نشرت حتى الآن لا يظهر وجود أموال تم دفعها إلى الرئيس الأمريكي.