نيويورك تغرق في أكثر شهر ممطر منذ 141 عاما.. إلغاء رحلات جوية وغلق المترو

ضربت أمطار غزيرة مدينة نيويورك، وأدت لفرض حالة الطوارئ في العديد من المناطق، وأثرت على رحلات الطيران ومحطات مترو الأنفاق.

الأمطار الغزيرة تسببت في تأخير رحلات جوية محلية ودولية

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن الأمطار الغزيرة تسببت في تأخير رحلات جوية محلية ودولية، فضلا عن توقف حركة القطارات وإغلاق بعض محطات مترو الأنفاق.

وبدأت الأمطار في الهطول ليل الخميس، شمال شرقي الولايات المتحدة، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه بمحطات قطار نيويورك، مما أدى لتوقف العمل فيها، كما تسببت الأمطار في تأخير مواعد رحلات محلية ودولية، وتأجيل إقلاع بعض الطائرات.

وغمرت مياه الأمطار جزئيا محطات مترو الأنفاق العملاقة في نيويورك، وأغلقت العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، ومانهاتن.

وأطلقت السلطات تحذيرًا بشأن سلامة النقل، وأعلنت كاثي هوتشول حاكمة ولاية نيويورك حالة الطوارئ في نيويورك ولونج آيلاند شرق المدينة الكبرى وفي وادي هدسون، بسبب هطول شديد للأمطار.

شوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات

وانتشرت صور وفيديوهات للشوارع وهي غارقة في المياه. وأظهرت صور سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ المركبات.

ونقل موقع «ABC NEWS» عن مسئولين أن السلطات أنقذت بعض سكان نيويورك الذين كانوا في سيارات غمرتها المياه وشقق في الطابق السفلي، لكن لم تقع إصابات خطيرة ولم تحدث وفيات.

وأعلنت سلطات الطيران تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مطار لاجوارديا في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة، وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية إن منطقة التزود بالوقود بالمطار وطرق الوصول القريبة غمرتها المياه.

إلغاء رحلات جوية بسبب الأمطار

وأعلن مطار لاجوارديا الدولي إلغاء ما لا يقل عن 259 رحلة وألغى مطار جون إف كينيدي الدولي 94 رحلة على الأقل.

وتتوقع إدارة الأرصاد أن يخف المطر عن نيويورك الجمعة وقد يستمر هطول الأمطار صباح غدًا السبت، بينما أكدت «إيه بي سي نيوز» أن شهر سبتمبر الحالي هو الأكثر أمطارًا في مدينة نيويورك منذ عام 1882.