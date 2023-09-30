«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار اليوم.. وأجواء خريفية بداية من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتوافر اليوم السبت فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في أقصى غرب البلاد على مطروح والسلوم، لكنها ستكون غير مؤثرة تماما على أي أنشطة يومية.

وذكرت «غانم»، أنه خلال الأيام الماضية تأثر الطقس بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، ما عمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ولكن اعتبارا من غد الأحد سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يؤثر بدوره في حالة الطقس.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن الطقس غدا سيشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءً من أشعة الشمس، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تترواح من 4 لـ5 درجات مقارنة بالأيام الماضية، ومن ثم سيشعر المواطنون بالأجواء الخريفية.

وذكرت «غانم»، أن درجة الحرارة العظمى تسجل في القاهرة الكبرى 31 مئوية، وهذا الانخفاض سيشمل باقي محافظات الجمهورية، ويبدأ أولا على الشمال، ثم يتقدم للمناطق الجنوبية مع يومي الاثنين والثلاثاء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد درجات الحرارة منخفضة بين 30 و31 درجة مئوية، وذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل.