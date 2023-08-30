كل ما تريده عن كوبري النصر العائم.. يعادل طاقة 10 معديات بين ضفتي القناة

يعد «كوبري النصر العائم» أول كوبري للربط بين ضفتي القناة، وهو تجسيد للدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع المدني، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحاً أنه تقدر طاقة العبور اليومية على الكوبري بنحو 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكي وحمولات حتى 20 طنًّا، وكذلك عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنًّا كل يوم.

معلومات مهمة عن كوبري النصر العائم

يبلغ طول الكوبري 421 مترا، وعرضه 15 مترا، وعمقه 2.25 م، كما يتكون الكوبري من 6 بنتونات عائمة «طول كل بنتون 60 م، وعرضه 15م، حيث أكد تقرير مركز المعلومات أن وزن الكوبري الإجمالي يبلغ 2600 طن حديد.

أهمية كوبري النصر العائم

حدد تقرير المركز، أهداف الكوبري بالربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد للتخفيف على المواطنين من معاناة الانتقال اليومي بين المدينتين، والحد من تكدُّس سيارات النقل بمشروعات شرق بورسعيد، وتقليل زمن العبور.

ويهدف الكوبري لتحسين خدمة نقل البضائع، وتوفير الوقود حيث إن الكوبري يعمل لمدة 20 ساعة متصلة دون استخدام الوقود، وتعادل طاقة الكوبري الاستيعابية طاقة 10 معديات حمولة 320 طنًّا.