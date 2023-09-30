انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير في قرية إدريجة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً الأحد، بالمسجد الكبير بقرية إدريجة التابعة لمركز كفر الشيخ، تحت عنوان «الكليات الست»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير بقرية إدريجة التابعة لمركز كفر الشيخ، اعتبارا من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، على مدار 4 أيام، بإشراف ومتابعة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

محاضرات على مدار 4 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنه يتم عقد محاضرات على مدار 4 أيام في الفترة من 1 وحتى أكتوبر 2023، وتتناول الحديث عن موضوعات «من الكليات الست حفظ الدين - من الكليات الست حفظ الوطن - من الكليات الست حفظ النفس والمال - من الكليات الست حفظ العقل والعرض والنسب»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأكد «بسيوني» أنّ الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع الجمهورية.