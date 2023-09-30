240 مدرسة تستقبل التلاميذ في أول أيام الدراسة بكفر الشيخ.. ورود وألعاب وهدايا

انتظمت الدراسة اليوم السبت في 240 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، في أول يوم دراسي من العام الجديد، حيث استقبلت المدارس التلاميذ بتوزيع الورود والبالونات والهدايا والألعاب، بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل الوزارة.

الحصة الأولى احتفال بالعام الدراسي الجديد

وفضّل المعلمون في مدارس كفر الشيخ، تخصيص الحصة الأولى وعدد من الحصص التالية لها للاحتفال بالأطفال في أول يوم دراسي جديد، وسط حالة من فرحة الأطفال.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة دسوق التعليمية، وفتحي يوسف نائب رئيس المدينة، وفريد حلمي، رئيس حي جنوب وقيادات قطاع التعليم بدسوق، والدكتور إيهاب حسنين، مدير إدارة المتابعة بالإدارة، ورضا يونس، وكيل المدرسة.

وقال الدكتور سامح صديق، مدير الإدارة التعليمية، إن مهمتنا هو انتظام الجميع حرصا على نجاح العملية التعليمة من اليوم الأول، داعيا الله أن يحقق كل ما يتمناه أبنائنا في العام الجديد، كما قدم التهنئة بمناسبة المولد النبوي وبداية العام الدراسي وانتصارات أكتوبر.

متابعة ميدانية للعام الدراسي الجديد

ونقل فتحي يوسف، نائب رئيس المدين، تحيات اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، لفريق العمل بالمدرسة بانتظام العام الدراسي بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة.