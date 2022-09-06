صرف 750 جنيها منحة بداية العام الدراسي للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق

وافق الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على صرف 750 جنيها للعاملين في السكة الحديد ومترو الأنفاق، كمنحة بداية العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات، المنتظر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أوراح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

السكة الحديد تستعد لبداية العام الدراسي الجديد 2023

وأعلنت هيئة السكة الحديد، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز وصيانة القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات الرئيسية وتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة، علاوة على تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها بالمحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة وإصلاحها، لمنع تعطل حركة القطارات، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

مترو الأنفاق: جاهزون لبداية العام الدراسي الجديد

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2023، بدأت من خلال تجهيز القطارات وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة في المحطات، ونشر فرق الطوارئ والصيانة على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتعامل مع الأعطال المفاجئة فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.