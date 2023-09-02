اشتراك قطارات السكة الحديد للطلاب قبل بدء العام الدراسي 2023/2024

مع قرب العام الدراسي، يبحث الكثير من أولياء الأمور وذويهم عن اشتراك قطارات السكة الحديد للطلاب وتحديدا لطلبة الجامعات الراغبين في التحرك من مسقط رأسهم للجامعة بشكل يومي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي اشتراك قطارات السكة الحديد للطلاب وفق هيئة سكك حديد مصر، على هذا النحو:

اشتراك قطارات السكة الحديد للطلاب

- خصصت هيئة سكك حديد مصر اشتراكات للطلبة والتي تصرف للطلاب المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثانية المميزة حتى نهاية الدراسة .

- يقوم طالب الاشتراك باستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك نموذج 256 المعدل ويصرف من مكاتب الاشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد لذلك ويتم اعتماد الصورة على النموذج بخاتم شعار الجمهورية ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بخاتم المدرسة أو الجامعة من الخلف على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك .

بيان بالمحطات التي تقوم باستخراج الاشتراكات

وجاءت تفاصيل المحطات التي يقوم الطالب باستخراج الاشتراكات بشأنها كالتالي:

موعد عودة الدراسة

ووفق وزاتي التربية والتعليم والتعليم العالي فإن العام الدراسي الجديد 2023/2024 ينطلق السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري، وأن جميع الجهات المعنية بالعملية التعليمية تستعد لاستقبال الطلاب من كافة المراحل التعليمية.