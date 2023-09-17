انتظام الدراسة بطب جامعة المنصورة الجديدة

انطلقت أول أيام العام الدراسي الجديد للفرقة الثانية والثالثة، وذلك بكلية الطب البشري جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، وتفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، أعمال انتظام الدراسة والمحاضرات، ترافقه الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة.

بدء الدراسة بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة

وبحسب بيان لجامعة المنصورة الجديدة، فقد تابع رئيس الجامعة، كافة الإجراءات التي قامت الجامعة بها في مختلف الكليات لاستقبال العام الدراسي، من جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، وانتظام جميع المحاضرات في مواعيدها، وبكل التعليمات المتعلقة بالحفاظ على الصحة.

الخولي: توفيركافة سبل الراحة لمساعدة الطلاب على التفوق

وقال الدكتور معوض محمد الخولي، خلال لقائه بالطلاب، إن الجامعة وضعت جميع الإمكانات ووفرت كافة سبل الراحة لمساعدة الطلاب على التفوق، داعيا الطلاب إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة، وأن يقوم كل فرد بدوره المنوط به، والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الأنشطة الطلابية، وعدم الاكتفاء بالدراسة فقط بل لا بد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية.

المرصفاوي: الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة

وأوضحت الدكتورة هالةـ أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل تفعيل المنصات التعليمية والمعامل، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل حرم الكلية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وعمل الكشف الطبي وتلقى جميع الطلاب لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن الكلية تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والأسر.

وأضافت الدكتورة سوزي بضرورة أن يكون الطالب خير ممثل للجامعة، من خلال تحصيل للعلوم المختلفة وتفوقه الدراسي، وضرورة مشاركته في إنجاح العملية التعليمية، من خلال التوازن بين الحقوق والواجبات والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة.