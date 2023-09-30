روسيا تسقط أهدافا جوية على حدودها مع أوكرانيا

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، أهدافا جوية عند اقترابها من بيلجورود، جنوب غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وفقا لما أعلنه الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام».

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قال إن دعم أوكرانيا أمر صعب ومؤلم، محذرا في مقابلة مع «مجلة هاوس» البريطانية من تفاقم الوضع في العالم إذا لم يواصل الحلفاء دعم «كييف».

من جانبه، أشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إلى عدم تلقي بلاده بعد دعوة رسمية من الولايات المتحدة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في سان فرانسيسكو.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، رئيس حزب المعارضة الرئيسي روبرت فيكو، إن نقل الأسلحة إلى كييف لا يجلب سوى القتل، داعيا إلى محادثات سلام فورية، وفقا لما ذكرته صحيفة «التليجراف» البريطانية.

وأعرب فيكو، عن رغبته في إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، والتي أدت، إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سلوفاكيا.