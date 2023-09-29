مقتل 5 أشخاص في قصف روسي على جنوب وشرق أوكرانيا

قال مسؤولون محليون إن قصفًا روسيًا أدى إلى مقتل ثلاث نساء في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وشخصين في منطقة دونيتسك بالشرق.

قصف مدينة خيرسون

وأوضح ممثلو الادعاء أن النساء الثلاث قُتلن في أحد شوارع خيرسون، وهي بلدة تركتها القوات الروسية أواخر العام الماضي إلى جانب تجمعات سكنية أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، قناة «القاهرة الإخبارية».

وتقصف القوات الروسية بشكل دوري مدينة خيرسون ومناطق مجاورة لها من مواقعها على الضفة الشرقية للنهر.

إصابة 3 أشخاص

فيما أشار ممثلو الادعاء في منطقة دونيتسك «شرقي أوكرانيا» إن شخصين لقيا حتفهما عندما قصفت القوات الروسية كراسنوهوريفكا غربي المدينة التي تسيطر عليها روسيا، وبالقرب من بلدة مارينكا المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وقال ممثلو الادعاء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كوستيانتينيفكا غربي بلدة باخموت، التي تسيطر عليها روسيا منذ مايو، وذلك عندما شنت القوات الروسية غارتين جويتين خلال ساعة.