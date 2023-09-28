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«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تحاول تحقيق نجاحات ملموسة في هجومها المضاد

كتب:

شريف سليمان
08:51 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

اقترب فصل الشتاء، ولم تحسم أوكرانيا أمورها على جبهتها الشرقية بعد، في ظل استمرار محاولات من كييف لتحقيق أي نجاحات ملموسة في هجومها المضاد كي تضمن استمرارية الدعم الغربي لها.

وجاء في التقرير التلفزيوني الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تراهن على عامل الوقت لكي تحدد خطوط الهجوم المستقبلية مرة أخرى.

التقدم البطيء في الهجوم المضاد للجيش الأوكراني أدى لشعور عميق بالإحباط ليس لدى الغرب فقط، ولكن لدى الأوكرانيين أنفسهم على الرغم من الدعم العسكري الغربي الكبير لقوات كييف.

تطمينات رسمية

تطمينات رسمية صادرة من كييف أعلنها رئيس الوزراء الأوكراني وأوضح فيها أن كييف أصبحت تمتلك أنظمة دفاع جوي أكثر فاعلية ومع حلول فصل الشتاء ستتغير الأمور على جد وصفه.

تصريحات مهمة من قائد القوات الجوية في الجنوب

وأكد قائد القوات الجوية في الجنوب أن التقدم الأوكراني أبطأ من المأمول وأن تحقيق نجاحات حقيقية في الهجوم المضاد سيكون صعبا للغاية.

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