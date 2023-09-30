محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الرياضة لافتتاح عدة مشروعات وفعاليات

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة بالعريش، قبيل انطلاق الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوزير لعدد من المنشآت بشمال سيناء.

إطلاق فعاليات مهرجان الدراجات

تبدأ زيارة وزير الشباب بإطلاق فعاليات مهرجان الدراجات الهوائية والنارية، وافتتاح ملعب الظهير وملعب مركز شباب الجورة، وتفقد أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد.

كما تتضمن الزيارة تفقد الأنشطة الرياضية داخل قرية الظهير، بالإضافة إلى القافلة الطبية للكشف على المواطنين بالمجان، والاطلاع على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة بشمال سيناء وتتنوع ما بين برنامج «مهارتي لياقتي، ومعسكر اليوم الواحد للنشء، والمخيم الكشفي، ومعرض المنتجات التراثية والحرفية»، وحضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، وغيرها.

الاهتمام بالرياضة في سيناء

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى اهتمام القيادة السياسية البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات لا سيما الحدودية، مبينا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات الحدودية.

محافظ شمال سيناء يثمن دور وزارة الرياضة

بدوره ثمن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب المحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًا وعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المتنوعة.

وأكد المحافظ افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، في شتى القطاعات، ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتا إلى أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها لجميع محافظات الجمهورية لرصد واقع المنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف عن قرب على الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام.