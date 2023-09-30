النائب أيمن محسب يثمن إعلان «المتحدة» الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين

ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحملاتهم، التزاما بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وقال «محسب»، في بيان، إنه بعد بدء الإجراءات الرسمية للاستحقاق الدستوري الذي يمثل أهم حدث سياسي في مصر، لاسيما أنه يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا، لما لمنصب رئيس الجمهورية من أهمية، كان لا بد من وضع النقاط على الحروف، من أجل التصدي لحملات التشكيك التي يقوم بها البعض بشكل متعمد، للتشكيك في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

أضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة تعي أن عليها دور ومسؤولية وطنية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في تقديم خدمة إخبارية متكاملة للشعب المصري، بتعريفهم بإجراءات العملية الانتخابية وأهميتها وأيضا تعريفهم بالمرشحين، وعرض أنشطتهم خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ مما يتيح فرص متساوية لجميع المرشحين، فضلا عن أن ذلك يعكس الصورة الحضارية لمصر وإعلامها العريق.