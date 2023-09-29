«التنمية المحلية»: استثناء محال البقالة والمخابز والصيدليات من مواعيد الغلق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قرار تنظيم مواعيد الغلق والفتح للمحال والمجمعات التجارية والمطاعم والكافيهات يبدأ تطبيقه من اليوم، فالبنسبة للمحال التجارية والمولات تعمل من 7 صباحا حتى 10 مساء ويضاف ساعة في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء.

المطاعم والمولات والبازارات

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه بالنسبة بالمطاعم والمولات والبازارات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية تعمل من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، ويضاف ساعة في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء.

«التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل

وأشار إلى أنه بالنسبة لخدمات «التيك أواي» وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار الـ 24 ساعة، بينما الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية تعمل من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويستثنى من ذلك على الطرق السريعة أو محطات الوقود.

وأكد أنه تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.