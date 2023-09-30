بالأرقام.. تعرف على عدد تزكيات أعضاء مجلس النواب لمرشحي الرئاسة 2024

حقق عدد من مرشحي الرئاسة المُحتملين، الشرط الدستوري الخاص بخوض الانتخابات الرئاسية بشأن الحصول على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، حيث نص الدستور على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل

وحصل فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، من حزب المصري الديمقراطي، على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، لتأييده ودعمه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

عبد السند يمامة المُرشح الرئاسي المحتمل

فيما حصل عبد السند يمامة، المُرشح الرئاسي المحتمل، من حزب الوفد، على 24 تزكية أيضًا من أعضاء مجلس النواب، الذين أيدوا ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أعلنت تفاصيلها الهيئة الوطنية للانتخابات.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

أما عن المرشح الرئاسي المحتمل، حازم عمر، فقد حصل على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب حتى الآن، من الذين أيدوا ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من أول شهر ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج.