ما هي قواعد وإجراءات تظلم الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية؟.. اعرفها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن قواعد وإجراءات تظلم الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية، والبت فيه، وذلك من خلال 4 مواد رئيسية كالتالي:

أسباب الاعتراض

تنص المادة الأولى من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنََه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 17 و18 من شهر أكتوبر 2023 خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً.

فحص طلبات الترشح

وتنص المادة الثانية تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر حتى يوم السبت الموافق 21 من الشهر نفسه.

وتنص المادة الثالثة لكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر أكتوبر 2023.

وتبت الهيئة في التظلم يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها ولو تخلف عن الحضور.

ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيًا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

وتنص المادة 4 على أن: يُنشر هاذ القرار في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.