«حماة الوطن» يختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم ترشح الرئيس السيسي

اختتم الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب «حماة الوطن»، الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جولات حزب «حماة الوطن»

أوضح أمين تنظيم حزب «حماة الوطن»، في بيان، أن زيارات الأسبوع الرابع شملت محافظات، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، وجنوب سيناء، وسط حضور جماهيري حاشد من الكوادر التنظيمية للحزب، لتأييد ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة.

أكد «العطيفي»، أن اللقاءات الجماهيرية شهدت تفاعلا كبيرا من المواطنين، وكشفت حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد أمين تنظيم «حماة الوطن»، استمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي حتى إجراء الاستحقاق الدستوري، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرا.