«حماة الوطن» بمطروح ينظم مسيرة تأييد للرئيس السيسي في الانتخابات

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تنظيم مسيرة كبرى ضخمة حاشدة لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يوم 2 أكتوبر القادم بشارع الإسكندرية، بحضور شعراء البادية محمد أبو ستة ونصيب السكوري ومطرب الصحراء سعد عبد ربه، بالإضافة إلى حضور مفاجئة لأحد المطربين الكبار على الساحة في الحفل الفني على هامش مسيرة التأييد.

إقبال على مكاتب الشهر العقاري في مطروح

وقال النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إن أعضاء الحزب احتشدوا من جميع القبائل أمام مكاتب الشهر العقاري في المدن والمراكز لتحرير توكيلات تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات لدعم حملة «وكلتك كمل مسيرتك» تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماه الوطن.

غرفة عمليات لدعم حملة «وكلتك كمل مسيرتك» في مطروح

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، ببيان أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لدعم حملة «وكلتك كمل مسيرتك» لدعم الرئيس في الانتخابات، فيما توافد أعضاء الحزب على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

لافتات تأييد للرئيس السيسي في شوارع مرسى مطروح

ويواصل حزب حماة الوطن بمطروح السيطرة على شوارع المحافظة بانتشار اللافتات والدعاية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بتركيب البنرات المضيئة والبوابات وصور الرئيس السيسي العملاقة على الأبراج السكنية بشارع الإسكندرية تحت عنوان «كمل مشوارك... الشعب اختارك»، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع المطروحي والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، فحظت محافظة مطروح بنصيب الأسد من المشروعات التنموية وهي خير شاهد علي ما يجري إنجازه على أرض الواقع في كل المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه يدعم ترشح الرئيس قلبًا وقالبًا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.