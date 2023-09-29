«حماة الوطن بالقاهرة» تواصل حملة «وكلتك.. كمل مسيرتك» لجمع توكيلات للرئيس السيسي

واصلت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، لليوم الخامس على التوالي، حملة «وكلتك.. كمل مسيرتك» لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل وانعقادها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال اللواء صلاح المعداوي أمين عام حزب «حماة الوطن» بمحافظة القاهرة، إن كوادر الأمانة يشرفون على جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية بدأ توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.

تحرير التوكيلات

من جانبه قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها أشرفوا على تحرير التوكيلات، مشيرا إلى أن الحزب يناشد جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

وأوضح المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن، أن أعضاء الأمانة العامة بمحافظة القاهرة احتشدوا لليوم الرابع على التوالي لتحرير توكيلات دعم الرئيس السيسي، مشددا على أنه جرى تكليف كافة الأمانات النوعية التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

من جانبه قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، إن أمانة الإعلام عكفت خلال الأيام الماضية على توعية الجماهير بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى تدشين خطة منظمة للتواصل مع الجماهير، ومواجهة مخططات أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر إذ حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.