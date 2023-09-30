«القومي للمرأة» يهنئ نجلاء الأهواني على وسام «جوقة الشرف»: تكريم مستحق

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي سابقًا لحصولها على وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة لإسهاماتها الثابتة في تعزيز الروابط بين فرنسا ومصر.

دعم القيادات النسائية

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول الدكتورة نجلاء الأهواني على هذا الوسام الرفيع، مؤكّدة أنَّه تكريم مستحق لشخصية نسائية مصرية عظيمة قدمت العديد من الجهود لمصر على مدار تاريخها تكللت بهذا التكريم المستحق، مؤكدة انها نموذج نسائي مشرف نفخر به جميعا.

مناصب تقلدتها الدكتورة نجلاء الاهوانى

جدير بالذكر، أنَّ الدكتورة نجلاء الأهواني كانت وزيرةً للتعاون الدولي عام 2014، كما شغلت بعض المناصب الهامة؛ مثل منصب نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية و نائب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) ومستشارة لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهي أحد أعضاء مجلس الإدارة ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وعضويتها في المجلس الاستشاري لمركز أبحاث الهجرة والتنمية بجامعة كوفنتري البريطانية، ومجلس إدارة مبادرة إرادة في مجلس الوزراء المصري، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، كذلك كانت عضوة بالمجلس القومي للمرأة وغيرها من المناصب الهامة، وقدمت العديد من الأبحاث والأوراق العلمية في العديد من المجالات ذات الأهمية، بالإضافة إلى عملها الأكاديمي والتنفيذي.