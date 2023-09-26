«بلدي أمانة».. «القومي للمرأة» يواصل حملة طرق الأبواب في القاهرة والجيزة

يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، والتي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى محافظتي القاهرة والجيزة.

دور المشروعات القومية

وأوضح المجلس القومي للمرأة أنَّ الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

حملة طرق الأبواب

جدير بالذكر أنَّ المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدي أمانة بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتمّ تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.