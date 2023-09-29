استمرار تحرير تأييدات مرشحي الرئاسة بمكاتب الشهر العقاري اليوم.. 4 قواعد

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مكاتب الشهر العقاري تعمل اليوم الجمعة، لتوثيق تأييدات مرشحى الرئاسة، موضحة القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

المادة الأولى

لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة الثانية

لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

المادة الثالثة

على المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن، من مواقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويجري إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح أخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

المادة الرابعة

يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد ويسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.