«بدون إجازة».. مكاتب الشهر العقاري تعمل اليوم لتوثيق تأييدات مرشحي الرئاسة

تواصل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، والمحددة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بـ217 مكتباً على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الراغبين في عمل تأييدات لمرشحي الرئاسة لعام 2024، وذلك على الرغم من كون اليوم عطلة رسمية.

وجاء القرار لمنح الفرصة راغبي الترشح في الحصول على التأييدات المنصوص عليها بالقانون، إذ يستلزم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، أو الحصول على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب.

قرار «الوطنية للانتخابات» الخاص بتوكيل المرشحين

ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023، القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص على أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

فتح باب الترشح

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، الذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر، ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

أشار إلى أن جمع التأييدات الخاصة بالمواطنين لراغبي الترشح على منصب رئيس الجمهورية، بدأت منذ 25 سبتمبر وتنتهي يوم 14 أكتوبر مع التزامن مع غلق باب الترشح.