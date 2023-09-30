حريق نينوي العراقي.. 41 جثمانا لم يُتعرف على أصحابها حتى الآن

أعلنت وسائل إعلام عراقية، أنَّ مديرية صحة نينوي صرحت بارتفاع عدد ضحايا حفل زفاف عريس نينوي إلى 104 قتلى، كما هناك 41 جثمانًا لم يتعرف عليها حتى الآن، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

حريق العراق

وقالت مديرة الصحة نينوي أنَّ حالة المصابين غير مستقرة بينما ينتظر ذوو الضحايا إجراءات حكومية رداعة بحق المتسببين بالحادث، ويؤكّدون أن حياة المسيحيين في العراق باتت في خطر ويفكرون بالهجرة من البلاد.

يُشار إلى أنَّ حريق الحمدانية الذي بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف في قاعة مكتظة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة، أو مخارج طوارئ، هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق خلال الأعوام القليلة الماضية.