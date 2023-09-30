«مدبولي»: شبكة الطرق منعت خسائر 8 مليارات دولار سنويا بسبب الزحام المروري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تجاوزت المدى الزمني لمخطط شبكة الطرق، وهي ليست مجرد طرق لكنها شرايين للتنمية، ولكي يتم بناء أي بلد لا بد من وجود بنية أساسية.

أضاف خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة: «البنك الدولي قد صرح بأن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري عام 2014 بسبب ازدحام المرور بالقاهرة 8 مليارات دولار سنويا، وستصل إلى 18 مليار دولار عام 2030، إذا لم يتم حل المشكلة».

وشدد «مدبولي» على أنه لكي نصبح دولة متقدمة لا بد أن يكون لدينا هذه البنية الأساسية وشبكة الطرق، وهو أمر ليس للرفاهية، واليوم نتحدث عن 16 ألف كيلو للطرق، سواء كانت جديدة أو رفع كفاءة وتطوير، وهو ما يمثل إعادة بناء من جديد.

وشرح رئيس الوزراء، أن الطرق التي جرى إنشاؤها جعلت مصر الـ18 على العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشددا على أن أهم الطرق هي محاور النيل ومحاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، واليوم جرى وضع 34 محورا على النيل.