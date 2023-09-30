3 مشاهد مأساوية من حريق نينوي.. دموع وبيوت خالية وأطفال موتى (فيديو)

التهمت نيران حلف زفاف قاعة الهيثم بمدينة الحمدانية العراقية، الكثير من الأشخاص وقد تصل لنصف المدعوين، وكانت بين الضحايا طفلة صغيرة تُدعي، ماريا أسعد قرياقوس، لم تبلغ من العمر عام ونصف لتأكلها النيران، وتجعلها أحد أصغر الضحايا في مأساة القاعة.

فقدان 8 أطفال من بيت واحد

يعش والد الطفل البالغ من العمر 38 عامًا وأمها صاحبة الأربعين عامًا، صدمة كبيرة جراء فقدانهم طفلتهم الصغيرة، وذهب معها أحد أعمامها بالإضافة إلى 3 من أبناء عمومتها و2 من زوجات أعمامها، وواحدة من أقاربها.

وتحدث بهاء سعد قرياقوس، شقيق الطفلة، أن الكارثة لم تكن متوقعة وهناك عديد ضحايا من الشباب والأطفال التهمتهم النيران، مشيرًا إلى أن هناك بيت من بيوت الضحايا كان يضم 10 أشخاص لكن لم يتبق سوى واحد فقط يبلغ من العمر 11 سنة.

المنطق يسأل: لماذا لم يسارع الجميع بالخروج

115 ضحية توفوا بينهم العريس والعروس ومئات المصابين بحروق أكثر من 50%،

الواقع يجيب: إذا حضر القدر صُم السمع وعَمي البصر.. لطفك يا لطيف#حريق_نينوى #العراق pic.twitter.com/PJlFelC0yX — Nehal Allam (@NehalAllam5) September 29, 2023

صادمة العريس والعروسة

بعد حادث الفرح، ظهر العريس والعروسة «ريفان» و «حنين» وهم في حالة انهيار وبكاء أمام التوابيت التي تحمل جثامين أفراد أسرته وعائلته والمعازيم، ولحظة دفنهم ليضع في مخيلته كيف تحول حفل الزفاف إلى مأتم.

وظهرت العروسة حنين وهي تضع رأسها علي أحد توابيت ضحايا حريق الحمدانية، وهي في حالة انهيار وبكاء كأنها لا تصدق ما حدث.

قس عراقي فقد والديه وأختيه في حريق الحمدانية

وفاجعة أخرى، حدثت لقس بطرس شيتو، حيث فقد والديه وأختين واثنين من أبناء إخوته في حريق الحمدانية قائلاً «لم يقتلنا داعش، لكن هذه الكارثة قتلتنا، في هذا البلد، ننتظر دوما وقوع الكارثة ثم نتعامل مع النتائج»، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وذكر القس بطرس، «أن المنزل أصبح خاليًا بسبب طمع وجشع صاحبة القاعة»، وأصحاب قاعة الزفاف لم يلتزموا بمواصفات السلامة بالقول «لا شيء مطابق للمواصفات في العراق».