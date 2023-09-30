موقع تظلمات كارت الخدمات المتكاملة.. اعرف خطوات تقديم الطلب

يحق للمواطن الذي رُفض له استخراج كارت الخدمات المتكاملة، أن يتقدم بتظلم على الرفض وذلك حسب ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على موقع تظلمات كارت الخدمات المتكاملة.

التيسير على المواطنين من ذوي الإعاقة

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على المواطنين من ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت شعار حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة من كارت الخدمات المتكاملة.

التقدم بتظلم

ويمكن للمواطن الذي حصل على رفض لبطاقة الخدمات المتكاملة أن يتقدم بتظلم من خلال إتباع عدد من الخطوات أعلنت عنها وزارة التضامن.

الخطوة الأولى: أن يقدم المواطن التظلم من خلال مراكز التظلمات في ديوان الوزارة.

الخطوة الثانية: أن يتمّ تقديم التظلمات ورقيًا في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

الخطوة الثالثة: يتمّ تقديم تظلمات رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

الخطوة الرابعة: يمكن للمواطن من تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.