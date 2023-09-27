لأول مرة بجامعة سوهاج.. تسجيل 300 بطاقة للحصول على الخدمات المتكاملة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة ساهم في تسجيل 300 بطاقة للحصول على الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، بالتعاون مع لجنة مشتركة من الهلال الأحمر المصري وإدارة التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

وقال «النعماني»، أنه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الجامعة حريصة على توفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم لهم، موضحاً أن هناك عددًا من المميزات لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومنها إنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة 5% من عدد العاملين، إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، الحصول على سكن حكومي مناسب، والتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

تسجيل مختلف فئات المجتمع السوهاجي

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز أن التسجيل لم يقتصر فقط لمنسوبي الجامعة، بل شمل أياً المجتمع السوهاجي ككل ومن كافة الأعمار، مضيفاً أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت ألوان معينة في طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها، حيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، فخصصت اللون الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجوانى البنفسجي للإعاقات البسيطة، مشيراً إلى أنه جرى تحويل ما يقرب من 300 شخص من ذوي الإعاقة إلى المستشفى الجامعي، وغير الحاملين معهم تقرير طبي لعمل التقرير، وذلك من ذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والتوحد ومتلازمة داون وغيرها.

الأوراق المطلوبة للبطاقة المتكاملة

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أن الإجراءات المطلوبة هي إجراء الكشف الطبي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، وتقديم تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، القوات المسلحة، الشرطة، المستشفيات الجامعية والتعليمية، المستشفيات الخاصة، الجمعيات الأهلية، أو غيرها، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية «الشلل الدماغي - الشلل الرباعي - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - شلل الأطفال الشديد - الإعاقات المتعددة - البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم كف البصر - فقد السمع التام - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات _ الإعاقات الذهنية الشديدة _ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ - اضطراب طيف التوحد».