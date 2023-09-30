عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. بدأ تطبيقها من أمس

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنَّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش، إذ بدأ تطبيقها من يوم 29 سبتمبر، مؤكّدا أن المحافظات والوحدات المحلية تقوم بإبلاغ المحلات والمولات والمقاهي والورش والمطاعم بمواعيد عمل المحلات وفق المواعيد الشتوية كما يتم نشر المواعيد في كل وسائل الإعلام.

مواعيد عمل الأنشطة التجارية

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أنَّه من يخالف مواعيد الغلق سواء من محلات أو ورش أو مطاعم أو مقاهي يطبق عليه العقوبة المقررة وفق المادة 456 لسنة 2020، إذ يتم انذار المحل المرخص المخالف لمواعيد الغلق الشتوية، وفي حالة تكرار مخالفة مواعيد الغلق يتمّ غلق النشاط التجاري، أما في حالة ضبط نشاط غير مرخص ويخالف مواعيد الغلق سيتم غلقه.

مواعيد المحلات

وأشار إلى أنَّ مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية تتضمن العمل من السابعة صباحا حتى 10 مساء بالنسبة للمحلات والمولات وفق المواعيد الشتوية، ومد العمل ساعة أيام الاجازات والخميس والجمعة، أما المواعيد الشتوية لغلق المقاهي والمطاعم والبازارات فهي تعمل من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وإضافة ساعة عمل أيام الخميس والجمعة والعطلات بحيث تغلق 1 صباحا.

أنشطة مستثناة

وفيما يتعلق بمواعيد الورش داخل الكتل السكنية، فهي تعمل من 8 صباحا حتى 6 مساء لعدم إزعاج السكان، ويتم استثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة والمرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، إذ تعمل وفق قرار من رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، كما يتمّ استثناء بعض الأنشطة من مواعيد العمل بحيث تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين منها الصيدليات والأفران ومحلات البقالة والسوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق الجملة.