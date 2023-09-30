المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. اعرف الاستثناءات

أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات ضرورة متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات مع استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق وهي محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات حيث تعمل على مدار 24 ساعة، مع مراعاة عمل بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة وذلك لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين وتلبية الاحتياجات، أيضا من الخدمات التي تعمل على مدار 24 ساعة خدمة التيك أوي وتوصيل الطلبات من المطاعم والكافيهات إلى المنازل.

استثناء ورش ومحطات وقود

كما تضمنت المواعيد الشتوية لغلق المحلات استثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة التى تقدم خدمات عاجلة ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال وذلك للتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

مواعيد المحلات والمولات

وشملت المواعيد الشتوية لغلق المحلات التي تعمل وفق القرار 456 لسنة 2020 بالنسبة المحال والمولات التجارية فهي تعمل من السابعة صباحاً وتغلق العاشرة مساءً مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات بحيث تغلق الساعة الحادية عشرة مساءً، أما مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات فهي تعمل من الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ومد العمل ساعة نهاية الأسبوع وأيام العطلات.

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات شملت مواعيد الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية تبدأ من الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساء،

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق المحلات باستثناء بعض الأنشطة التي يتضمنها القرار الوزاري وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن ومخاطبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بتفعيل لجان المتابعة لتسيير حملات على المحال والتأكد من التزامها بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات.

كما ناشدت وزارة التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات وتفادى تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.