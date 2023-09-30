رئيس جامعة الإسكندرية: الكليات جاهزة لاستقبال 190 ألف طالب هذا العام

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تستقبل هذا العام نحو 190 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية، موضحا أن الكليات نظمت لهم خلال الأسبوعين الماضيين اللقاءات التعريفية التي تتضمن تعريفاً شاملاً بتخصصات الكليات والإجراءات والخدمات الجامعية المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

انطلاق الدراسة بجامعة الإسكندرية

جاء ذلك خلال متابعة سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة في أول أيام العام الجامعي الجديد، وبدأت الجولة بالمجمع الطبي تلاها مجمع العلوم الإنسانية، ورافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء وأمناء الكليات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن جامعة الإسكندرية سخرت كل إمكانياتها وطاقتها من تجهيزات البنية التحتية والمباني والخدمات لاستقبال الطلاب.

إطلاق الاستراتيجية الجديدة للجامعة

وأعلن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للجامعة المتسقة مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية لرفع تنافسية طلاب جامعة الإسكندرية.

وأكد «قنصوة» أن هذا العام يعد عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة، حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية، لافتا أن استراتيجية الجامعة الجديدة تتطلب مساهمة الجميع في تحقيقها لمواصلة التقدم في التصنيفات العالمية.