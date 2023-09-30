مدبولي: نضع اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير.. ونستهدف جذب 30 مليون سائح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة والآثار شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، إذ جرى تأهيل وإنشاء 29 متحفًا وترميم 221 موقعًا أثريًا في كل مكان في مصر، ودرة التاج المتحف المصري الكبير نضع له اللمسات الأخيرة ليكون جاهزًا للافتتاح وتحديد الموعد، كما جرى تنظيم فعاليات كبرى مثل إحياء طريق الكباش ونقل المومياوات.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه جرى إنشاء مقاصد سياحية جديدة: «ربنا يكرمنا السنادي ونصل إلى 15 مليون سائح، الخطة بتاعتنا إننا نضاعف هذا العدد خلال 5 سنوات ونصل إلى 30 مليون سائح»، مؤكدًا أن هذا يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة وأماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذا العدد وأماكن للزيارة منها المشروع التجلي الأعظم أو مدينة سانت كاترين والذي سيكون جاهزًا في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر عن طريق تحويلها لمركز لوجستي عالمي يكون به الآليات كلها التي تقول إن هذه الدولة بها كل البنية التحتية، التي تؤلها لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وهذا يحتاج شبكة موانئ ومطارات وموانئ جافة وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى لتحريك البضائع من أي مكان بأسرع وقت.

ولفت أنه من أهم المشروعات التي بدأت فيها الدولة هو ازدواج قناة السويس، «هذا المشروع قضى تماما على أي فكر بوجود مسارات بديلة»، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم يكتب لها النهوض أو التنمية إلا في التسع سنوات الماضية، موضحا أن جرى وجار إنشاء 18 ميناء بتكلفة 129 مليار جنيه.