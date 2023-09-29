«الرياضة» تمد فترة الاشتراك في «المسرح التفاعلي».. إليك طريقة التقديم

مدت وزارة الشباب والرياضة فترة الاشتراك في المسرح التفاعلي حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

جرى تطوير برنامج المسرح التفعالي، بالتعاون مع شركة ZAD، وذلك باعتباره أداة لتحقيق التغيير الاجتماعي؛ من أجل العمل على تقدم الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، من الأعمار بين 16- 29 عامًا ًوالذين لديهم خبرة في مجال المسرح، والمهتمين بفنون: التمثيل، الكتابة، الغناء والموسيقى، الديكور، الرقص والتعبير الحركي، وبعض الفنون الأخرى.

شروط التقدم في البرنامج

وضعت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين في برامج المسرح التفعالي، وهي:

- أن يكونوا من سن 16 حتى 29 سنة

- لديهم شغف اكتشاف مداخل الفن من أجل التنمية

- الاهتمام بأنواع المسرح والفنون التفاعلية

- الاهتمام بالتعلم عن قضايا مجتمعية هامة مثل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا السكان والصحة.

- يفضل وجود خبرة سابقة في الفنون والإنتاج المسرحي.

- تنفيذ البرنامج فى محافظة القاهرة، ويتاح المشاركة والتسجيل من جميع المحافظات.

طريقة التقديم

يشجع البرنامج على تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن التقديم عليه من خلال الدخول على النموذج من هنــــا، وملء البيانات المطلوبة.