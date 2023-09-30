طالبة تحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي: «شوفنا تطوير تكنولوجي كبير في عهده»

ساعات طويلة انتظرتها شروق خميس أحمد، طالبة جامعية، أمام أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، لتتمكن من تحرير توكيل لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مُقبلة، حيث جلست أمام مكتب توثيق الشيخ حسن منتظرة دورها بسبب الزحام الشديد وتواجد آلاف المواطنين لتحرير التوكيلات لدعم المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، منذ الثامنة صباح كل يوم وحتى التاسعة مساءً.

«لن نجد رئيسًا أفضل منه، رأينا في عهده الكثير من التطوير، والاهتمام بالتكنولوجيا والتحول الرقمي بصورة كبيرة وهو ما لم نره طوال سنوات»، تلك أبرز الأسباب التي جعلت الطالبة الجامعية تقرر دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

أنجز الكثير من المشروعات

وقالت شروق خميس أحمد، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الرئيس السيسي أنجز الكثير من المشروعات والتطوير خلال عهده والتي لم نرها طيلة سنوات، لكن تم إنجازها في فترة وجيزة.

تطوير تكنولوجي وتحول رقمي

وأضافت أنّ خريجي وطلاب كليتي الحاسبات والمعلومات يلمسون جيدًا مدى التطوير التكنولوجي غير المسبوق، والتحول الرقمي، والاهتمام بكل ما يخص التكنولوجيا ودعمها بصورة كبيرة، موضحةً إنّ كل تلك التحولات نحو مستقبل أفضل لفتت انتباهها بشكل كبير، لذلك قررت دعم وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة ليتمكن من استكمال التنمية والتطوير في كل مكان بمصر.

اهتمام كبير بالتعليم

وذكرت أنّ هناك اهتمام كبير جدًا بالتعليم، من حيث تطوير المدارس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو تطوير منظومة التعليم نفسها، وإدخال التابلت، وغيرها من مشاهد التطوير المختلفة التي رأيناها خلال الفترة الماضية.

مناقشة ضم خريجي حاسبات لنقابة

وأكدت أنّ أكثر سبب شجعها على دعم الرئيس السيسي، هو مناقشة ضم خريجي كلية حاسبات وذكاء اصطناعي إلى نقابة، وهو أمر شديد الأهمية لكل طلابها في مختلف محافظات الجمهورية وليس في الفيوم فقط، ويحلم الخريجون به، لضمان حقوقهم ومستقبلهم.

واختتمت حديثها قائلة «مقدرة جدًا إن سيادة الريس أخد باله من طلاب حاسبات عمومًا، وأد إيه الدور اللي هما بيقدموه، وده جعلنا نشعر أنه أب لنا وليس رئيس».