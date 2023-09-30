خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 للحصول على بطاقة الخدمات

استعرضت وزارة الصحة والسكان، من خلال موقع المجالس المتخصصة، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023، من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والسيارة المعفاة من الجمارك، وهذا من خلال الدخول على موقع المجلس الطبية المتخصصة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 في الآتي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنـــــا، وهي أولى خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023.

- اختيار أيقونة نتيجة الكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام.

- إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

- الضغط على كلمة دخول.

- ظهور نتيجة الكشف الطبي، وهي آخر خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023.

البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023

وأفاد موقع المجالس الطبية المتخصصة، أنه يحتاج لبيانات، وهي رقم بطاقة الخدمات المتكاملة و الحالة الإجتماعية و العنوان، الوظيفة، رقم التليفون. وأكدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في موقع المجالس الطبية المتخصصة، أنه يجرى اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون والائحة التنفيذية، سواء كانت الإعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية وكذلك أمراض القلب وأمراض الدم.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، قالت الوزارة إنها تتضمن الآتي:

- الجمع بين معاشين.

- الفحص الطبي في المستشفيات مجانا.

- التعيين بالوظائف الحكومية بنسبة تبلغ 5%.

- يحق لحامل البطاقة أن يحصل على كل جوانب الدمج من المدارس الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي.