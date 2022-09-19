رابط المجالس الطبية المتخصصة لتسجيل طلب الحصول على دعم تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، التسجيل على رابط المجالس الطبية للحصول على دعم معاش تكافل وكرامة، حيث يشترط تقديم شهادة «قومسيون طبي» رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها، للحصول على معاش كرامة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يلي، يقدم موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، رابط المجالس الطبية المتخصصة لتسجيل طلب الحصول على دعم معاش تكافل وكرامة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي والصحة، في السطور التالية:

رابط المجالس الطبية المتخصصة للحصول على دعم تكافل وكرامة

ويمكن لذوي الإعاقة التقديم للتسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة للحصول على معاش كرامة، من خلال الدخول عليه بشكل مباشر من موقع المجالس الطبية.

خطوات التسجيل على المجالس الطبية المتخصصة

وجاءت تفاصيل وخطوات تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة على موقع المجالس الطبية المتخصصة، للحصول على شهادة قومسيون طبي رسمية توضح درجة الإعاقة، من خلال الآتي:

- بعد الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة، والتسجيل للحصول على حجز موعد كشف طبي.

- يتم استيفاء البيانات الشخصية للمتقدم، مثل الرقم القومي، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة السكن، العنوان، الحالة الاجتماعية، الوظيفة، التليفون، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الوقت، والضغط على «حفظ البيانات».

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف طبي للحصول على معاش كرامة

ويمكن في وقت لاحق، الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على دعم معاش كرامة، من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية، وإدخال الرقم القومي للمتقدم، ليظهر بعدها موعد الكشف الطبي.

وكانت وزارة التضامن، أكدت في بيان سابق لها، إنه يتم صرف دعم نقدي لذوى الإعاقة بواقع شهري 450 جنيهًا، لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو استحقاق فردي يستهدف الأفراد الذين لديهم إعاقة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي، وكذلك الأفراد المُسنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة أو أكثر.