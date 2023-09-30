انتعاش حركة السياحة بالفيوم.. أفواج متعددة الجنسيات تزور هرم هوارة

شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، انتعاشة سياحية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث استقبلت عدة أفواج متعددة الجنسيات، وكان «هرم هوارة» له نصيب الأسد من زيارات الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، فيما استقبلت إدارة الوعي الأثري الوفود السياحية وشرحت لهم أهمية تلك الأماكن الأثرية وتاريخها.

ورصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بقيادة الدكتورة نرمين عاطف مديرة الإدارة، تزايد أعداد الوفود السياحية في المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال متابعة تلك المناطق بصورة دورية، تحت إشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، في ظل الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

إقبال كثيف على هرم هوارة

من جانبه، قال الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم، في بيان صحفي، إنّ هرم هوارة شهد إقبالًا كبيرًا من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات، حيث استمتع الزوار بمشاهدة تصميمه الخارجي المتميز باعتباره أحد الرموز الأثرية المهمة على أرض الفيوم، واستمعوا إلى شرح وافٍ حول تاريخ الهرم.

أهمية هرم هوارة الأثرية

ويرجع تاريخ هرم هوارة إلى عصر الأسرة الـ 12، حيث شيّده امنمحات الثالث فرعون مصر على بعد 9 كيلومترات من مدينة الفيوم، وتحديدًا في قرية هوارة، ويضم العديد من الدهاليز، وعدد كبير من الحجرات تنتهي بحجرة الدفن التي كانت تضم تابوت حجري ضخم عبارة عن قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 أطنان.