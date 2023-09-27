عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم.. 5 فروع تعمل طوال اليوم

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أماكن وعناوين مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم المخصصة لتحرير توكيلات لتأييد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تفتح أبوابها أمام المواطنين على مدار اليوم، بدءًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتستعرض «الوطن» أماكن وعناوين مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم، ومواعيد العمل بها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم

وأوضحت «العليا للانتخابات»، في بيان سابق، تحديد 5 فروع لمكاتب التوثيق، حيث جاءت عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم كالتالي:

- مكتب توثيق مرور الفيوم.. مبنى مجمع المصالح بجوار بنك ناصر في بندر الفيوم.

- مكتب توثيق ضواحي الفيوم.. حي الجون بجوار مكتب البريد والتأمينات بدائرة بندر الفيوم.

- مكتب توثيق الفيوم.. مساكن الشيخ حسن عمار حي جنوب بجوار قسم شرطة ثان الفيوم.

- يوسف الصديق.. مبنى الوحدة المحلية.

نادي المحافظة.. شارع أحمد شوقي منشأة لطف الله حي غرب قسم أول الفيوم أمام الاستادالرياضي.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم

وفيما يخص مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري في محافظة الفيوم لتحرير تأييدات ترشح المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة فإنّ مكاتب التوثيق تفتح أبوابها بدءًا من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، عدا فرع نادي المحافظة الذي يعمل فترة مسائية فقط من الخامسة وحتى التاسعة.

إقبال كثيف من المواطنين

من ناحيته، كشف عادل طايع مدير مكتب الشهر العقاري بحي الجون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ الإقبال كبيرًا جدًا منذ إعلان فتح باب تحرير التوكيلات والتأييدات لمرشحي الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مُشيرًا إلى أنّهم يبذلون جهود كبيرة جدًا لتنظيم المواطنين، ومنع تكدسهم وسرعة إنهاء إجراءات تحرير التأييدات حتى لا يتم تعطيل المواطنين أو مصالحهم خلال الانتظار.