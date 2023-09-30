طبيبة مسيحية بـ«تأمين صحي الفشن» توزع حلوى المولد على المرضى.. عادة سنوية

فاجأت الدكتورة إيمان جرجس مدير عيادة الفشن للتأمين الصحي ببني سويف، العاملين والمرضى المترددين على العيادة بتوزيع الحلوى عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

توزيع حلوى المولد عادة سنوية

وقالت الدكتورة إيمان جرجس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن توزيع حلوى المولد النبوي الشريف هي عادة سنوية تقوم بها كل عام، بشراء الحلوى وتوزيعها على زملائها المسلمين من العاملين بالعيادة وكذلك المرضى، مقدمة التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

فرحة الأعياد للجميع

وأشارت مدير العيادة إلى أن كونها مسيحية، لا يمنعها من محاولة مشاركة زملائها وأهل بلدتها الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، لافتة إلى أنها تعتاد أيضًا مشاركتهم فرحتهم بدخول شهر رمضان بتوزيع الفوانيس وتعليق زينة رمضان داخل العيادة، والجميع يبادلونها نفس المشاعر في المناسبات الدينية القبطية، فضلًا عن تبادل التهاني في الأعياد الإسلامية والمسيحية.