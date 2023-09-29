المتحف القبطي يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن القسم التعليمي بالمتحف القبطي قد احتفل بالمولد النبوي الشريف بمشاركة مجموعة طلاب من أصدقاء المتحف، إذ قام الطلاب بعمل شكل عروسة المولد باستخدام الورق الملون.

محاضرة عن المولد النبوي الشريف

وأضاف قطاع المتاحف في بيان اليوم، أن المتحف القبطي نظم أيضا محاضرة عن «المولد النبوي الشريف من خلال المصادر التاريخية والأثرية» نظمها القسم العلمي بالمتحف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدمها الدكتور ضياء زهران المشرف العام على المراكز العلمية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحف القبطي ختام فعاليات ورش العلاج بالفن «قلبي ومفتاحه» التي أقامها القسم التعليمي بالمتحف القبطي طوال فترة الصيف، إذ نظم المتحف يوما ختاميا شارك به كل المجموعات التي شاركت من بداية الورش الفنية وحتى نهايتها.

وأوضح المتحف أن اليوم الختامي لورش العلاج بالفن «قلبي ومفتاحه»، كان غنيا بالمشاركة والألعاب، إذ شارك الأهالي والأطفال وظهر مدى استفادتهم من الورش، كما تم عرض كل شغل الأطفال من لوحات وأعمال فنية.

وأوضح المتحف أن فعاليات اليوم الختامي حضرها كل من جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، والدكتورة شذى جمال إسماعيل الدكتور بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان و أحمد صيام مدير متحف الفن الإسلامي، إذ قاموا بتكريم فريق المُيسرين وتسليم شهادات تقدير لمجهودهم في المبادرة.