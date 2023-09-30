«شباب الأعمال»: نستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة في أوروبا وأفريقيا

قال المهندس بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مجلس الإدارة يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة في أوروبا وأفريقيا، من خلال أعضاء الجمعية الذين يمثلون عددا من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار «الشنواني»، خلال لقائه بالوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بمقر الجمعية، إلى أن هناك رغبة لدي الجمعية المصرية لشباب الأعمال وأعضائها في التعاون على استقبال الفرص التصديرية التي يتم طرحها من قبل جهاز التمثيل التجاري، وفق القطاعات التي يمثلها أعضاء الجمعية، وتسهم في تعزيز فرص التصدير وخدمة الاقتصاد الوطني.

وشارك في اللقاء محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، والمهندس محمد صالح عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق، وسلمى القديم عضو مجلس الإدارة، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال.

التعاون مع جهاز التمثيل التجاري

وأشار رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء تطرق إلى بحث وضع رؤية مستقبلة للتعاون بين الجمعية وجهاز التمثيل التجاري، من خلال لقاءات ربع سنوية بين مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية بالجمعية، وهو أمر يُسهم في تعزيز المتابعة مع جهاز التمثيل التجاري وتتبع الفرص التصديرية الموجود لديه، من قبل الجمعية وأعضاءها بشكل يخدم مجتمع الأعمال ككل وأعضاء الجمعية علي وجة الخصوص، وينعكس إيجابياً علي دعم الاقتصاد الوطني ويحفز التصدير بمصر وفق رؤية الدولة لـ2030، لزيادة الصادرات المصرية.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن رئيس جهاز التمثيل التجاري أبدى استعداد الجهاز للتعاون في المحاور التي تم مناقشتها خلال اللقاء، والتي أيضاً تتماشي مع خطة الجمعية والتي أطلقتها منذ أيام تحت عنوان «استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق»، والتي استعرضت فيها الجمعية خريطة العمل للسنوات المقبلة، حيث تستهدف الجمعية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، علي أن تلعب الجمعية المصرية لشباب الأعمال دوراً حيوياً وبارز وحقيقي من خلال أعضاءها، للوصول لرؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي هدف رئيسي للدولة يأتي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما بحث اللقاء أفكار تتعلق بتدريب وتأهيل العمالة الفنية، من خلال شركات الأعضاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.