الجمعية المصرية لمنظار الرحم: مبادرة «الـ1000 كيلو» تستهدف حماية الأم والجنين

قال محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة «الـ1000 كيلو» تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية التي تستهدف تحسين صحة المواطن بشكل عام، والمرأة خاصة من خلال مبادرات متنوعة، متابعا: «الرحلة تصل من الإسكندرية إلى أسوان، وتهتم بخط الصعيد كونه الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية والتوعية».

أهداف مبادرة «الـ1000 كيلو»

وأضاف «العزب» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: يتم تدريب الكوادر الطبية من أطباء وممرضين، وهناك اهتمام كبير بالرائدات المجتمعيات لأهميتهم وقدرتهم على الوصول إلى الفئات المستهدفة في منازلهم وتوعيتهم، وحثهم على الكشف المبكر عن مرض سرطان عنق الرحم.

وتابع أن مبادرة «الـ1000 كيلو» تعمل على توعية السيدات بعدة أمور أبرزها الصحة الإنجابية، التي لا تقتصر على وسائل منع الحمل فقط، مشيرا إلى أن تكرار الحمل بشكل متتالي له أضرار كثيرة على الأم والجنين، لذلك يجب على السيدات إدراك أهمية تنظيم الأسرة، والذي يهدف للحفاظ على صحتهم.

مفاهيم خاطئة حول وسائل منع الحمل

وأوضح العزب أن هناك مفاهيم كثيرة خاطئة لدى السيدات عن وسائل منع الحمل بمختلف أشكالها، وبمجرد تصحيح المعلومة واستيعابها بشكل واضح تزداد استجابة السيدات لاستخدام هذه الوسائل وتنظيم الأسرة.