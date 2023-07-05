تعرف على غرامة عدم تحديث المهنة في البطاقة الشخصية.. تصل إلى 100 جنيه

يحرص الكثير من المواطنين، على معرفة غرامة عدم تحديث المهنة في البطاقة الشخصية ورخصة القيادة كي يتفادى العقوبة، ونستعرض فيما يلي، عقوبة عدم تجديد المهنة في البطاقة وفقًا لقانون الأحوال المدنية.

المدة المعينة لتحديث المهنة في البطاقة الشخصية ورخصة القيادة

نصت المادة رقم 53 من قانون الأحوال المدنية، أنه يجب على المواطن الالتزام بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير الذي تم سواء بالزواج أو تغيير المهنة أو ارتباطه بعمل جديد: «إذا طرأ تغيير على بيانات بطاقة الرقم القومي أو أي من بيانات حالته المدنية، يجب عليه التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى السجل المدني التابع لمحل إقامته لتحديث بياناته».

أما بالنسبة لرخصة القيادة، يلتزم المواطن بتحديث المهنة بها خلال 30 يومًا من تاريخ تغيير المهنة.

غرامة عدم تحديث المهنة في بطاقة الرقم القومي

وفي السطور التالية، نوضح غرامة عدم تحديث المهنة في بطاقة الرقم القومي:

ـ دفع غرامة 100 جنيه في حالة تأخير المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور 3 أشهر من بعد بلوغه 15 سنة.

ـ دفع 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الدولة الرسمية.

ـ دفع 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تجديد البطاقة بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها.

ـ دفع غرامة 50 جنيهًا بعد مرور 3 أشهر من عدم تحديث المواطن بياناته مثل المهنة أو تغيير محل الإقامة أو الزواج.

ـ دفع غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.